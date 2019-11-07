Единственный от Азербайджана стипендиат ВР на участие в саммите One Young World – ФОТО

В конце октября в Лондоне состоялся юбилейный, 10-й, международный саммит молодых лидеров One Young World 2019.

Одним из участников этого престижного молодежного форума был молодой специалист-энергетик из Азербайджана Фаган Абдурахманов, который стал единственным представителем страны, получившим стипендию со стороны нефтяной компании British Petroleum – Advancing Energy Scholarship.

Стипендия полностью покрывает участие в форуме наиболее ярких и выдающихся представителей молодежи со всего мира – тех людей, которым есть чем поделиться. В этом году отбор происходил среди более 2500 человек. Финалистами стали лишь 30.

Фаган родом из Гянджи, имеет степени бакалавра и магистра Бакинского государственного университета (БГУ), а также степень МВА Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC).

Последние 7 лет успешно строит карьеру в Государственном агентстве Азербайджанской Республики по альтернативным и возобновляемым источникам энергии и в свои 28 лет занимает должность советника председателя агентства.

Свою победу в конкурсе на получение стипендии Advancing Energy Scholarship от ВР Фаган Абдурахманов воспринял с большим энтузиазмом. Имея за плечами опыт участия в многочисленных семинарах и конференциях за рубежом – в Австрии, Китае, Сингапуре, Южной Корее, – он возлагал большие ожидания на саммит молодых лидеров в Лондоне.

На повестке One Young World 2019, который собрал вместе порядка 2 тыс. молодых лидеров из 196 стран мира, были такие глобальные темы, как развитие образования и гендерное равенство, поиск путей борьбы с терроризмом и охрана окружающей среды и прочее. Среди гостей саммита в этом году была и герцогиня Сассекская Меган Маркл.

«One Young World 2019 прошел изумительно, он превзошел все мои ожидания», - сказал Фаган Абдурахманов в разговоре с 1news.az.

«Находиться в кругу людей, которые добились определенных высот в сфере экологии и в борьбе с изменением климата, было для меня бесценно», - добавил он.

На форуме Фагану довелось встретиться с президентом компании ВР Бобом Дадли, принять участие в семинарах на тему спасения экологии нашей планеты и, в частности, пообщаться на тему возобновляемых источников энергии с экс-президентом Ирландии Мери Робинсон, которая ранее занимала пост Верховного комиссара ООН по правам человека.

На фото: Ф.Абдурахманов и М.Робинсон

«Я поделился с ней информацией о работе, которая проводится в нашей стране в этом направлении. Экс-президент высоко оценила тот факт, что Азербайджан в соответствии с Парижским соглашением 2015 года установил добровольную цель уменьшения выбросов в атмосферу на 35% к 2030 году», - сказал он.

Фаган Абдурахманов видит миссию One Young World в том, чтобы выявлять, продвигать и объединять наиболее влиятельных молодых лидеров мира, чтобы изменить мир в лучшую сторону посредством более ответственного и эффективного руководства.

На церемонии закрытия саммита все участники получили статус послов One Young World.

«Это звание для меня имеет огромное значение, своего рода дополнительная обязанность. И я буду делать максимум для охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития, чтобы сохранить эту планету для будущих поколений», - сказал Фаган.

В частности, новый азербайджанский посол One Young World планирует поделиться знаниями и идеями, приобретенными на форуме, со своими коллегами в Госагентстве и совместно со всеми сторонниками борьбы с изменениями климата увеличить экологическую пропаганду в своей стране.

Фаган считает важным информировать население об огромном вреде пластиковых отходов для экологии планеты, пагубном эффекте неэффективного использования электроэнергии и т.д. Среди планов также встречи с экоактивистами, создание команды для заявок на различные гранты для экологических стартапов.

«Надеюсь, что статус посла One Young World поможет мне держать связь с единомышленниками из всех 196 стран-участниц прошедшего форума и наладить координацию усилий», - сказал Фаган Абдурахманов.

На молодежном форуме One Young World 2019 Азербайджан также представляли и другие молодые лидеры, в том числе из числа студентов Бакинской высшей школы нефти и т.д.

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Елена Остапенко, Э.Т.

Фотографии предоставлены Ф.Абдурахмановым