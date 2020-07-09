Фильм азербайджанского режиссера назван лучшим в США - ФОТО

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Короткометражная лента «The Bribe» режиссера Юсифа Джафарова получила серию американских наград в сфере кино.

В 2018 году Ю.Джафаров поступил в одну из известных мировых школ кино New York Film Academy, расположенную в Лос-Анджелесе, которую он окончил с отличием, получив степень магистра.

«Фильм «The Bribe» (Взятка) - моя дипломная работа, в создании концепции которой, изучении истории, подготовке к съемкам и в качестве продюсеров мне оказали помощь мой дядя Э.Шабанов и моя мама А.Шабанова», - рассказывает в комментарии 1news.az Юсиф Джафаров.

На данный момент короткометражный фильм азербайджанского режиссера уже получил серию следующих наград в США, одна из которых «Лучший фильм в жанре фэнтези»:

- Награды New York Movie Award в номинациях «Best Fantasy Film», «Honorably Mention Original Screenplay», «Honorably Mention VFX»

- Награды Hollywood Gold Award в номинациях «Silver Director Short Film» и «Gold VFX»

- картина попала в финал премии Los Angeles Cinematography Award.

Режиссер проживает в Лос-Анджелесе, там же и проходили съемки короткометражного мистического триллера, в котором рассказана история молодого человека, страдающего от утраты любимой, убитой серийным убийцей. Он не может смириться с тем, что ее больше нет, и пытается найти способ вернуть ее. Так как девушка занималась изучением древнегреческой мифологии, он находит в ее записях информацию о Хароне - перевозчике душ из мира живых в мир мертвых и несколько древних артефактов. Теперь его цель - попасть к Харону, подкупить его и добраться до любимой, но для этого он должен дождаться, когда убийца повторит ритуал убийства, который он совершает ежегодно 9 июля.

«Идею фильма я почерпнул из древнегреческой мифологии. Я с детства любил мифы и легенды. За моей историей нет реальных событий, я просто перечитал множество мифов и историй и добавил их в современные реалии - что-то в стиле сериала Сумеречная Зона из 50-х», - рассказывает Ю.Джафаров.

Съемки продолжались в течение трех дней на 3 локациях. Одна из самых известных – это backlot (внешние декорации) CBS Studios, где были сняты сцена убийства и финальная сцена фильма. Реквизиты древних артефактов были взяты из Universal Studio, первый показ «The Bribe» прошел в студии Warner Brothers.

«Я очень благодарен всей команде, с которой работал, моему оператору, всем актерам, техническим работникам», - подчеркивает режиссер, делясь с 1news.az интересными фактами, связанными с его проектом: «В фильме небольшую роль играет мой друг - замечательный актер Иван Дубровский, известный по сериалу СТС «Молодежка» и сериалу «Гостиница «Россия». Его роль - камео, связывающее эту историю с моим другим фильмом. Дата, когда маньяк убивает своих жертв - 9 июля, выбрана не случайно, это день моего рождения и мне так было легче ее запомнить. Также в фильме есть еще одна пасхалка, связанная с самим Хароном».

На данный момент фильм «The Bribe» также отправлен на более 20 фестивалей, как Америку, так и в Европу и Турцию, где будет бороться за награды в самых разных категориях: «Среди них и Student Academy Award (студенческий «Оскар»), победа, в которой даст мне возможность подать заявку сразу на основной «Оскар» в категории короткого метра».

Ниже представлен фоторепортаж со съемок фильма Ю.Джафарова «The Bribe».

Феликс Вишневецкий