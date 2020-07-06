«Формула-1» стартовала с сумасшедшей гонки в Австрии – ВИДЕО

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В минувший уик-энд стартовал новый сезон чемпионата мира «Формулы-1».

Как сообщает 1news.az, из-за пандемии коронавируса старт сезона пришлось отложить более чем на четыре месяца.

В итоге 2020 год в «Формуле-1» стартовал с Гран-при Австрии. К слову, через неделю пилоты здесь же проведут вторую гонку сезона.

До начала Гран-при, а также после квалификации не было сомнений, что «Мерседес» выступает в своей лиге, и вся борьба развернется именно между двумя пилотами немецкой команды. Квалификацию выиграл Вальттери Боттас, а Льюис Хэмилтон схлопотал штраф и стартовал со второго ряда.

«Ред Булл» и Макс Ферстаппен в частности справедливо считались главными соперниками «Мерседесов». Уж очень неподготовленными к началу сезона подошли в «Феррари». Результаты квалификации это лишь подтвердили. Шарль Леклер в субботу показал лишь седьмое место, а Себастьян Феттель оказался 11-м.

Но в гонке для Макса Ферстаппена все закончилось очень быстро. На 12-м круге машина Ферстаппена неожиданно потеряла скорость – возникли проблемы с электрической частью силовой установки.

В целом, результаты гонки можно назвать весьма неожиданными. Да, победу одержал Боттас, который не допустил в гонке ни одной ошибки. Финн прекрасно понимает, что этот сезон может стать для него последним в составе «Мерседеса». Поэтому терять ему нечего. Он просто обязан вежливо отказаться от роли второго номера в команде и биться за победу. Тем более что нынешний сезон будет коротким, и его результаты могут оказаться непредсказуемыми.

В отличие от Боттаса, Льюис Хэмилтон допустил ошибку и в гонке. Чемпион мира решил не пропускать Алекса Албона, который на тот момент был быстрее и обгонял британца. Второго пилота «Ред Булл», который явно претендовал на подиум, развернуло и отбросило в самый конец. Гонку он продолжить смог, но на 69-м круге из-за проблем с силовой установкой вернулся в боксы и завершил Гран-при.

Хэмилтон получил 5-секундный штраф, который в итоге оставил его без подиума. Гонку он завершил вторым, но после добавления к результату 5 секунд штрафа опустился на 4-ю строчку.

Шарль Леклер идеально провел Гран-при и поднялся на второе место. Учитывая слабость болида, этот результат превзошел все ожидания.

Третье место занял Ландро Норрис из «Макларен». Этот подиум стал первым в карьере 20-летнего британца. А «Макларен» уже в первой гонке показал свои амбиции. Учитывая результаты британцев еще несколько лет назад, прогресса они добились фантастического. Второй пилот команды Карлон Сайнс завершил гонку пятым.

До финиша в первой гонке сезона добрались лишь 11 болидов. Из-за технических проблем гонку раньше времени завершили Макс Ферстаппен и Алекс Албон («Ред Булл»), Даниэль Риккардо («Рено»), Ленс Стролл («Рейсинг Пойнт»), Кевин Магнуссен («Хаас») и Джордж Рассел («Уильямс»).

Уже в пятницу, 10 июля, гонщиков ждет вторая гонка в Австрии. Будет интересно посмотреть, что изменится в течение недели и удастся ли командам решить свои проблемы.

Теймур Максутов