Глава МИД Беларуси встретился с азербайджанским дипломатом

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 15 января встретился с послом Азербайджана Латифом Гандиловым.

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

«Во время встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической сфере», - рассказали в пресс-службе МИД.

Подробности состоявшегося разговора не раскрываются, однако стоит отметить, что накануне тема взаимодействия с Азербайджаном звучала в плане проработки альтернативных поставок нефти.

Ранее в беседе с БЕЛТА посол Азербайджана заявлял о готовности помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.

А.А.