Глава МИД Беларуси встретился с азербайджанским дипломатом

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 15 января встретился с послом Азербайджана Латифом Гандиловым.
Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
«Во время встречи обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической сфере», - рассказали в пресс-службе МИД.
Подробности состоявшегося разговора не раскрываются, однако стоит отметить, что накануне тема взаимодействия с Азербайджаном звучала в плане проработки альтернативных поставок нефти.
Ранее в беседе с БЕЛТА посол Азербайджана заявлял о готовности помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.
А.А.