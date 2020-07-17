Госслужба обратилась к гражданам, желающим добровольно служить в армии

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Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу обратилась к гражданам, желающим добровольно служить в армии.

Как сообщили 1 news.az Государственной службе, с сегодняшнего дня желающие могут сделать обращение в электронной форме на сайте Службы www.seferberlik.gov.az, перейдя по ссылке https://exidmet.seferberlik.gov.az/Volunteer/.

В целях соблюдения требований, установленных оперативным штабом при Кабинете Министров Азербайджанской Республики в целях предотвращения распространения пандемии коронавируса (COVID-19) и обеспечения безопасности здоровья людей, обеспечения удобства, в том числе для граждан, проживающих в республике и за рубежом, а также оперативности регистрации многочисленных обращений граждан, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу запустила новую электронную услугу.

Отметим, в связи с провокацией, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, в аппарат Службы, местные управления, отделы и подразделения поступают многочисленные обращения от граждан, желающих добровольно воевать и оказывать необходимую помощь.

Натали Александрова

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