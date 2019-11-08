Хафиз Гаджиев показал свои «заштопанные» туфли и часы, купленные у цыган за 32 маната – ВИДЕО

На телеканале Space сегодня в 21.50 выйдет в эфир очередной выпуск передачи «Простые истины» - ведущий, которого нет в студии, задает гостям довольно резкие и необычные вопросы.

Как сообщает 1news.az, в анонсе передачи говорится, что ее гостем стал председатель партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев, который расскажет о стоимости своей одежды и личных вещей.

«Вот это часы, которые я купил у цыган за 32 маната, в то время как сыновья некоторых носят часы за 2 миллиона. Некоторые имеют телефоны стоимостью за 10 - 20 тысяч манатов, а у меня обычный, который можно использовать только для звонков», - сказал он.

В ходе передачи председатель партии «Современный Мусават» также показал свои «заштопанные» туфли, которые он купил за 17 манатов.

Кроме того, Х.Гаджиев рассказал о коррупции, которая была в период правления в Азербайджане Народного фронта.

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А.А., Э.Т.