В Азербайджане анонсировали продление карантинного режима - ВИДЕО

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Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента АР Хикмет Гаджиев анонсировал продление жесткого карантина в республике.

Как сообщает 1news.az, выступая на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров АР, он заявил, что есть предложение продлить этот режим на две недели после 5 июля, об этом представят дополнительную информацию.

«Азербайджанское государство живет в условиях войны с коронавирусом. Борьба с коронавирусом - это война. Каждый должен внести вклад в эту борьбу.

Представитель одной из европейских стран заявил, что там не сделали и 20% того, что сделал Азербайджан для борьбы с коронавирусом. Но число зараженных там меньше. Почему? Основная причина – соблюдение социальной дистанции и ношение медицинских масок.

В мире же ситуация по борьбе с коронавирусом сложная. Все государства ждет неопределенность, и нет конкретного ответа на то, как победить коронавирус. Он усилил такие проблемы, как бедность, безработица, голод. По мнению экспертов, с 1933 года мир не был в такой негативной экономической ситуации. Пока не побежден коронавирус во всем мире, ни в одном уголке Земли не будет спокойной жизни. Многие страны после послаблений карантина вновь вынуждены были ужесточить его», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Он отметил, что деятельность Оперативного штаба при Кабинете министров находится под особым контролем и вниманием Президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой.

Тимур Рзаев