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Хикмет Гаджиев: Международное сообщество должно удвоить усилия для скорейшего решения карабахского конфликта

Сегодня в 14:28 ~ 3 минуты на чтение 178
Хикмет Гаджиев: Международное сообщество должно удвоить усилия для скорейшего решения карабахского конфликта

Международное сообщество должно удвоить усилия для скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Trend, об этом сказал Radio France Internationale (RFI) помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Безопасность и мир в кавказском регионе были подорваны в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Армения, используя силу, оккупировала суверенные территории Азербайджана. Это незаконно и является нарушением международного права. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, осуждающие оккупацию Арменией азербайджанских территорий и требующие вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Другие международные организации, в том числе Европейский парламент, ОБСЕ, Европейский совет и некоторые другие организации, также приняли аналогичные резолюции и документы, требующие, чтобы Армения прекратила этот конфликт и вывела свои войска. Но, к сожалению, мы не видим какого-либо существенного прорыва в разрешении конфликта», - сказал он.

Далее Гаджиев добавил, что Армения продолжает сохранять статус-кво, то есть оккупацию, препятствует возвращению азербайджанских внутренне перемещенных лиц и беженцев на эти территории.

«В Азербайджане 1 миллион беженцев и вынужденных переселенцев, которые вправе вернуться на эти территории. Поэтому, мы призываем международное сообщество, включая стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, удвоить свои усилия для скорейшего разрешения конфликта на основе норм и принципов международного права, а также с учетом основополагающего принципа - справедливости. Конечно, они делают свою работу, и мы ценим, что страны-сопредседатели Минской группы занимаются решением конфликта в качестве посредников. Но, конечно, нужно сделать больше. Мы всегда поддерживаем предметные переговоры. Армения всегда пытается убежать от сути. В чем суть конфликта? У конфликта есть фундаментальные коренные причины. Основной причиной является оккупация азербайджанских территорий», - отметил Гаджиев.

Он отметил, что страны-сопредседатели должны оказывать политическое дипломатическое давление на Армению, требовать от этой страны выполнения своих обязательств по международному праву.

«Все должно начинаться с деоккупации. Все страны мира должны уважать и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН», - добавил Гаджиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану.

Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Тимур Рзаев

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