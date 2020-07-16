Хулуси Акар: Турция и ее армия готовы до конца поддерживать Азербайджан в борьбе с армянской агрессией

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Турция и ее армия готовы до конца поддерживать Азербайджан в борьбе с агрессией Армении, оккупировавшей часть азербайджанских территорий, в том числе, Нагорный Карабах.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя ситуацию в приграничном с Арменией Товузском районе Азербайджана, сообщает Anadolu.

По его словам, Турция разделяет боль братского Азербайджана в связи с гибелью военнослужащих в результате очередной провокации армянской стороны.

«Мы решительно осуждаем атаки армянской стороны. Боль Азербайджана – это и наша боль. Мы глубоко сочувствуем братскому народу и выражаем соболезнования родным и близким погибших», - сказал министр.

Акар напомнил о словах президента Реджепа Тайипа Эрдогана, осудившего накануне атаки ВС Армении на границе с Азербайджаном: «Армения попадет в яму, которую роет другим».

Комментируя операции ВС Турции в регионе, Акар подчеркнул, что Анкара полна решимости устранить угрозу терроризма в регионе. «С 24 июля 2015 года по сегодняшний день ВС Турции нейтрализовали 17 027 террористов. Только с начала текущего года этот показатель составил 1900 боевиков», - сказал Акар.

Министр подчеркнул, что Турция также продолжит отстаивать свои интересы в Восточном Средиземноморье в соответствии с нормами международного права и двусторонними соглашениями: «Турция находится в Ливии по приглашению легитимных властей, признанных международным сообществом, и с одобрения парламента. Турецкие военные размещены в Ливии в целях обучения и консультаций. Нашей целью является обеспечение мира и стабильности в Ливии. Мы основывается на принципе «Ливия - для ливийцев».

Министр опроверг утверждения официального Парижа о провокации ВМС Турции в отношении военного судна Франции в Средиземноморье. «Эти утверждения в корне необоснованные. Мы все еще ожидаем от союзников во Франции официальных извинений», - подчеркнул Хулуси Акар.

Ф.Багирова