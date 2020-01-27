Ильхам Алиев: Азербайджан всегда верен духу и букве тех документов, под которыми подписался – ВИДЕО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках участия в работе Всемирного экономического форума в Давосе дал интервью телеканалу «Россия».

Как сообщает 1news.az, в интервью глава государства поделился своим видением в связи с проблемами в современном мироустройстве.

«Когда не выполняются решения международных организаций или же выполняются выборочно, когда резолюции СБ ООН исполняются так же на выборочной основе, в некоторых случаях в течение нескольких дней, а в некоторых случаях в течение более чем 20 лет они остаются на бумаге, конечно же, все это ведет к девальвации международного мироустройства. Отсутствие правил или их нарушение, конечно, чревато последствиями - нарушается доверие, сокращается уровень взаимодействия между странами, это приводит к определенным конфликтам», - отметил глава государства.

Это касается и международных отношений, и экономических вопросов, вопросов, связанных с инвестициями, добавил Президент Ильхам Алиев.

«Азербайджан - та страна, которая всегда выступает за верховенство закона и соблюдение норм международного права, в том числе безукоснительное выполнение всех решений и резолюций ведущих международных организаций. Азербайджан всегда верен духу и букве тех документов, под которыми подписался», - заключил глава государства.

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