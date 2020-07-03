Ильхам Алиев о необходимости расширения возможностей транспортного коридора Восток-Запад 

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Нам необходимо продолжить усилия по дальнейшему расширению возможностей транспортного коридора Восток-Запад.

1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Как сообщаетсо ссылкой на официальный сайт Президента АР, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с Президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани и Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, которая состоялась по инициативе Президента Афганистана посредством видеоконференции.

«Для оптимизации грузоперевозок важно унифицировать тарифы. Предлагаю провести рабочую встречу транспортных структур наших стран для обсуждения результатов сегодняшней встречи и последующих шагов», - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, интерес Европейского Союза к транспортному коридору Восток-Запад растет.

«Президент Совета Европейского Союза господин Дональд Туск, совершивший в июле 2019 года визит в Азербайджан, побывал в Алятском международном морском торговом порту и на месте ознакомился с его возможностями. К этому коридору уже присоединилось несколько европейских стран. Другие партнерские государства также проявляют большой интерес к грузоперевозкам по данному коридору», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в Саммите Движения неприсоединения, проведенном посредством видеоконференции, участвовали руководящие лица Африканского Союза и Европейского Союза:

«Участие впервые Европейского Союза в мероприятии Движения неприсоединения стало историческим событием. Азербайджан продолжит усилия, направленные на развитие связей между этими двумя структурами».

По словам главы государства, страны Европы и Азии являются участниками транспортного коридора Восток-Запад.

«Считаю, что тема сегодняшней встречи – транспорт и логистика - может стать первым шагом для практического сотрудничества между Европейским Союзом и Движением неприсоединения», - отметил Президент Азербайджана.

С.Агаева