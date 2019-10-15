Ильхам Алиев: Объединение Зангезура с Арменией географически раскололо великий Тюркский мир

Передача Зангезура Армении раскололо Тюркский мир с географической точки зрения.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, 15 октября в Баку, сообщает 1news.az.

Отметив, что Зангезур располагается между основной частью территории Азербайджана и Нахчываном, глава государства подчеркнул: «Отделение в свое время Зангезурского региона от Азербайджана и объединение его с Арменией раскололо великий Тюркский мир с географической точки зрения».

«Но нашими решениями, принятыми в Нахчыване, и нашей совместной работой мы еще более усилили единство Тюркского мира, и продолжаем наши братские отношения», - сказал глава Азербайджана.

Он отметил, что с этой точки зрения принятие решения о создании Тюркского Совета именно на саммите в Нахчыване имеет символическое значение для всего Тюркского мира.

«За прошедшие 10 лет Совет сотрудничества тюркоязычных государств как организация прошла важный путь развития», - сказал Ильхам Алиев.

Он отметил, что Совет играет важную роль в развитии между нашими странами сотрудничества в политический, экономический, транспортной, гуманитарной, туристической сферах, в области информационно-коммуникационных технологий и др.

«Расширяются связи Тюркского Совета с влиятельными международными организациями. В настоящее время существует эффективное сотрудничество с такими структурами, как ООН, Организация Исламского Сотрудничества, ОБСЕ, Организация экономического сотрудничества», - заявил Ильхам Алиев.

Э.Рустамов