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Ильхам Алиев подписал Указ о мерах по обеспечению деятельности Минтруда и социальной защиты населения

30 Июня, 2020 в 16:55 ~ 3 минуты на чтение 635
Ильхам Алиев подписал Указ о мерах по обеспечению деятельности Минтруда и социальной защиты населения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Указ о ряде мер по обеспечению деятельности Министерства труда и социальной защиты населения.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В соответствии с Указом, утверждаются уставы Государственного фонда социальной защиты, Государственного агентства занятости, Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, Агентства социальных услуг.

Отмеченные в Указе Государственный фонд социальной защиты, Государственное агентство занятости, Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации являются, соответственно, правопреемниками Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения, Государственной службы занятости, Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации; все их права и обязанности, а также имущество, переходят к вышеуказанным юридическим лицам публичного права.

Права и обязанности Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения, связанные с оказанием социальных услуг, а также находящиеся в его подчинении учреждения социального обслуживания вместе со всем имуществом переходят к отмеченному в Указе Агентству социальных услуг. Уставный фонд указанных юридических лиц публичного права формируется за счет перешедшего к ним имущества. Полномочия учредителя указанных юридических лиц публичного права, отраженные в  Законе «О юридических лицах публичного права», за исключением случаев, определенных Президентом АР и Кабинетом министров АР, осуществляет Министерство труда и социальной  защиты населения.

В соответствии с Указом, Кабинету министров поручается в течение трех месяцев, при согласовании с Президентом АР, утвердить образцовые уставы учреждений социального обслуживания, предусмотренных в Законе «О социальных услугах», и государственных реабилитационных центров, предусмотренных в Законе «О правах лиц с инвалидностью», с учетом их особенностей.

Министерству труда и социальной защиты населения поручается: в течение трех дней со дня вступления Указа в силу обратиться в Министерство экономики для государственной регистрации указанных юридических лиц публичного права в соответствии с Законом «О государственной регистрации юридических лиц и государственном реестре». Также поручается в течение месяца утвердить структуру указанных юридических лиц публичного права, количество работников и их зарплаты (в том числе надбавки к зарплате, премии и другие выплаты); при согласовании с Министерством экономики принять меры в целях обеспечения в течение трех месяцев передачи государственного имущества, находящегося в пользовании Государственного фонда социальной защиты, Государственной службы занятости, Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации отмеченным в Указе юридическим лицам публичного права; принять необходимые меры по организации деятельности управлений, филиалов и представительств, хозяйственных обществ, а также других структур отмеченных в Указе юридических лиц публичного права.

Также поручается принять меры и проинформировать Кабинет министров о назначении на соответствующие должности в отмеченных в Указе юридических лицах публичного права работников Государственного фонда социальной защиты, Государственной службы занятости, Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации; в течение двух месяцев принять необходимые  меры по созданию на базе государственных предприятий социального обслуживания Государственного фонда социальной защиты, центров профессиональной подготовки в подчинении Государственной службы занятости и государственных реабилитационных учреждений в подчинении Государственной службы медико-социальной экспертизы и реабилитации юридических лиц публичного права, соответственно, Агентства социальных услуг, Государственного агентства занятости и Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации.

Также поручается, со дня государственной регистрации, решить вопросы обеспечения административным зданием и материально-технического снабжения Агентства социальных услуг.

Министерству финансов поручено решить другие вопросы, предусмотренные Указом.

1news.az

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