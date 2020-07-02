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Сегодня исполняется 102 года полиции Азербайджана, созданной 2 июля 1918 года, в период Азербайджанской Демократической Республики.

Азербайджанская полиция за 102 года прошла славный путь развития и достигла больших успехов.

Многие сотрудники полиции геройски погибли, защищая свободу, независимость и территориальную целостность Родины, при исполнении своего служебного долга.

День сотрудников азербайджанской полиции, их профессиональный праздник был учрежден Указом общенационального лидера Гейдара Алиева в 1998 году.

Азербайджанская полиция делает все для охраны общественного правопорядка, обеспечения безопасности граждан, защиты закона, прав и свобод человека.

Тимур Рзаев

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