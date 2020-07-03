Какие такси смогут работать по выходным? – ОФИЦИАЛЬНО

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Дорожная полиция разъяснила, какие автомобили водителей, занимающихся частным извозом, смогут работать во время жесткого карантина в выходные дни.

Как заявил 1news.az начальник отдела по связям с общественностью Главного управления Государственной дорожной полиции МВД АР, полковник полиции Кямран Алиев, для работы в выходные дни (когда движение транспорта сильно ограничено) у водителя такси должны быть лицензия и отличительный знак.

«Информация о водителе должна быть внесена в портал icaze.e-gov.az. В салоне машины обязательно должна быть установлена прозрачная перегородка между водителем и пассажирами.

В отношении лиц, занимающихся незаконной деятельностью такси, будут приняты предусмотренные законом меры», - отметил К.Алиев.

Тимур Рзаев