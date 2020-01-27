Кандидат в депутаты Орудж Ибрагимов: «Я родился и вырос среди вас, я – один из вас» - ФОТО - ВИДЕО

Интервью с кандидатом в депутаты от Наримановского района Оруджем Ибрагимовым.

Орудж Ибрагимов родился 22 июля 1986 года в Баку, где и вырос в Наримановском районе – есть мама и брат. Отец Оруджа, Джаваншир Ибрагимов был одним из первых добровольцев Национальной армии Азербайджана. Был ранен. После прохождения лечения в тылу снова отправился на фронт. 26 января 1992 года героически погиб во время операции «Дашалты».

Как и вся его семья и большинство родственников, кандидат в депутаты окончил 77-ю школу (лицей Анкара) в Наримановском районе. О.Ибрагимов служил в Пограничных войсках, а высшее образование получил в Бакинском университете бизнеса на факультете Финансы и кредит.

С ранних лет он увлекался спортом – в особенности рукопашным боем, в котором получил 2 пояса (желтый и оранжевый), он также является чемпионом Азербайджана по карате-до; среди видов спорта, в которых сумел отличиться О.Ибрагимов, значатся также самбо и дзюдо.

Что касается трудовой деятельности, он долгие годы работал в банковской сфере и начиная с разных позиций повышал профессиональную квалификацию, и в 2018 году поднялся по карьерной лестнице до должности директора департамента.

О решении стать депутатом и предвыборной платформе Орудж Ибрагимов подробно рассказал в своем интервью.

- Как банковский сотрудник решил стать депутатом Милли Меджлиса – что подтолкнуло Вас принять подобное серьезное решение?

- На протяжении долгого времени, будучи банковским сотрудником, я занимался многочисленными социальными проектами внутри банка – сам того не понимая, всегда уделял огромное количество времени и сил осуществлению социальных мероприятий.

Ну, а что касается того, что стало определенным толчком к такому серьезному шагу, то скажу вам, что дело было вечером (смеется), сидя дома, я включил телевизор именно в момент, когда показывали выступление нашего многоуважаемого Президента Ильхама Алиева. Он обращался к энергичной и амбициозной молодежи Азербайджана, готовой участвовать в социальной жизни Родины.

С этой мыслью я уснул, а проснувшись, осознал, что я должен стать депутатом – я всерьез воспринял призыв главы государства и решил участвовать в парламентских выборах. И начиная с того момента, все сопутствовало моему намерению, плюс очень многие мои знакомые еще больше подталкивали меня к выдвижению своей кандидатуры на внеочередные парламентские выборы, говоря: «Почему не ты?», «Ты должен!», «Мы в тебя верим!» и т.д. Этот факт еще больше укрепил меня в правильности моего намерения стать депутатом Милли Меджлиса.

- Как Ваше решение о намерении стать депутатом восприняли родные, близкие, друзья, сотрудники?

- У меня немало друзей и знакомых, как в банковской сфере, так и в мире спорта. Одним словом, могу сказать, что их поддержка превзошла мои ожидания – хотел бы, пользуясь возможностью, поблагодарить каждого из них за эту поддержку и веру в меня, которые меня еще больше вдохновляют и мотивируют.

- Расскажите о встречах с жителями Наримановского района, проходящих в ходе вашей предвыборной кампании?

- В ходе подготовки к внеочередным парламентским выборам я начал активно встречаться с жителями своего избирательного округа и уже успел увидеться с большим количеством людей – внимательно выслушивал каждого, ознакомился с их трудностями и проблемами. Прошедшие встречи произвели на меня неизгладимое впечатление. Понимая людей, я все больше убеждался в том, что смогу обнажить их проблемы и в будущем продолжить свою работу по их всестороннему решению.

Также я понял кое-что важное – встречи с потенциальными избирателями необходимы и очень важны. Именно после таких встреч и бесед люди говорили мне, что до сих пор не участвовали в выборах, но готовы голосовать именно за меня. Смело могу сказать, что я смог завоевать доверие людей. Хочу также отметить, что необходимое минимальное количество подписей для утверждения депутатской кандидатуры я собрал всего за 3 дня.

В какой бы дом я ни зашел, везде мне встречались люди, которые в ходе беседы узнавали мою семью, учились с кем-то из родных, либо в настоящее время учатся чьи-то племянники или дети. Я осознал, насколько тесно моя семья переплетена с другими семьями и людьми, проживающими в Наримановском районе. Очень часто мне встречались ученики моей любимой мамы – она педагог музыки, ее знают и любят в нашем районе, потому что сколько себя помню, она всегда руководила и участвовала в различных музыкальных кружках, всегда помогала, безвозмездно обучала музыке всех желающих.

- Какова ваша предвыборная программа – расскажите о ее основных моментах?

- Если коротко изложить основные принципы моей платформы, то они следующие:

- Всячески способствовать улучшению условий жизни людей – постараюсь сделать работу государства более продуктивной и эффективной, всегда буду в первых рядах в борьбе против коррупции и неравенства

- Буду способствовать созданию новых рабочих мест в моем родном Наримановском районе

- Проведение работы по озеленению дворов на этой территории

- В центре внимания – создание детских игровых и спортивных площадок

- Намереваюсь поддержать профессиональное образование и способствовать ликвидации структурной безработицы

- Считаю своим долгом помочь малым предприятиям в решении их проблем. Кто они? Это владельцы небольших магазинов, парикмахерских, автомобильных моек, интернет-клубов и т.д. – у каждого из них есть определенные трудности, с устранением которых я собираюсь помочь.

- Буду выступать с законодательными инициативами в сферах образования, здравоохранения, в судебной, налоговой, банковской и других областях. Реформы, по моему мнению, необходимы всегда, и это касается не только отдельного района или страны, улучшение законодательства – это мировая тенденция.

- Как, по-Вашему, почему жители Наримановского района должны голосовать на внеочередных парламентских выборах именно за Вас?

- Потому что я молод и полон энергии. Всего, чего добился в жизни, я добился благодаря своему труду и образованию. Вырос среди народа и каждый свой день проживаю среди народа. Я больше склонен работать, чем давать обещания, и вся моя трудовая деятельность до этого дня может служить этому доказательством.

Ну, а всем жителям Наримановского района, собирающимся голосовать, хочу сказать следующее: «Я родился и вырос среди вас, я – один из вас. Поддержите одного из вас!»

- Каким Вы видите будущий Милли Меджлис?

- Новый Милли Меджлис, в котором будет реализовываться множество новых идей и интересных, важных и нужных проектов, я вижу молодым, амбициозным, полным энергии и людей с нестандартным мышлением.