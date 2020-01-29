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Количество пользователей приложения Nar+ превысило 100 тысяч

Сегодня в 14:42 ~ 2 минуты на чтение 138
Количество пользователей приложения Nar+ превысило 100 тысяч

Nar, всегда учитывающий потребности своих пользователей при формировании телекоммуникационных услуг, уже 5 месяцев как запустил приложение Nar+. Приложение, предоставляющее возможность следить за аккаунтом виртуально, превратилось в неотъемлемую часть прозрачности пользовательского опыта абонентов Nar. Таким образом, в течение короткого времени число зарегистрировавшихся в приложении превысило 100,000.

Благодаря приложению Nar+ абоненты в течение нескольких секунд могут подключиться к подходящему для них тарифу, изменить существующий тариф, заказать новый интернет-пакет, а также проверить и обновить свои бонусы. Также есть возможность получить детализацию расходов. Еще одна уникальная особенность приложения заключается в возможности одновременно контролировать до 5 аккаунтов с одной платформы. Например, если вы используете несколько личных номеров Nar, или вам необходимо совершить операцию с учетной записью близких людей, вы можете переключаться с одной учетной записи на другую, не выходя из приложения.

Отметим, что скачать приложение Nar+ можно в AppStore и PlayStore. Для получения дополнительной информации о приложении посетите страницу https://www.nar.az/plus/

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Nar первой в стране запустила в эксплуатацию технологию 3G и предоставила в пользование своим абонентам сеть 4G.  В данный момент диапазон действия сети Nar охватывает 97,7% территории страны (за исключением оккупированных территорий), более 8700 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн абонентов.

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