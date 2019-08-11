Коутиньо покинет «Барселону», только если будет включён в сделку по Неймару

Сине-гранатовые были готовы продать бразильца этим летом, но после закрытия трансферного окна в Англии решили, что он останется, сообщает Marca.

Сине-гранатовые были готовы продать бразильца этим летом, но после закрытия трансферного окна в Англии решили, что он останется, сообщает Marca.

В услугах Коутиньо были заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», однако стороны в итоге не сумели согласовать сделку.

В услугах Коутиньо были заинтересованы лондонский «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур», однако стороны в итоге не сумели согласовать сделку.

«Барселона» хотела расстаться с Филиппе из-за неубедительной игры вингера, а также из-за зарплаты — одной из самых высоких в клубе. Продажа 27-летнего футболиста увеличила бы шансы сине-гранатовых на приобретение нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

«Барселона» хотела расстаться с Филиппе из-за неубедительной игры вингера, а также из-за зарплаты — одной из самых высоких в клубе. Продажа 27-летнего футболиста увеличила бы шансы сине-гранатовых на приобретение нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.