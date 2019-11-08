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Лавров обсудит в Ереване карабахское урегулирование

Сегодня в 15:32 ~ 1 минута на чтение 159
Лавров обсудит в Ереване карабахское урегулирование

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10-11 ноября посетит Армению с официальным визитом.

Об этом сообщила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«10-11 ноября глава российского внешнеполитического ведомства посетит Ереван с официальным визитом. Программой пребывания российского министра предусмотрены встречи с премьер-министром Армении и президентом этого государства, переговоры с министром иностранных дел», - сказала она, сообщает ТАСС.

«В ходе переговоров министры иностранных дел обсудят широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, взаимодействие по линии ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, координации позиции в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС и других международных форумах. В фокусе внимания сторон также будет проблематика региональной безопасности, включая перспективы нагорно-карабахского урегулирования», - добавила дипломат.

А.А., Э.Т.

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