МЧС Азербайджана проводит международные учения - ФОТО

Министерство по чрезвычайным ситуациям и Управление по координации гуманитарных вопросов Организации Объединенных Наций (ООН) проводят международные региональные учения в Академии МЧС на тему «Реакция на землетрясение».

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МЧС Азербайджана, основная цель проведения учений – быстрое реагирование соответствующих структур на возможные чрезвычайные ситуации, своевременное и эффективное проведение поисково-спасательных работ, усовершенствование профессиональной деятельности участников тренингов по координированию действий международных групп, прибывающих для помощи, и обмен опытом в этой сфере.

В учениях принимают участие сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и других соответствующих государственных структур, команды из различных стран, входящих в Международную консультативную группу по вопросам поиска и спасения (INSARAG), в том числе представители НАТО, Всемирной организации здравоохранения, ОБСЕ, «ВР-Азербайджан» и компании MapAction.

5 ноября в Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям прошла церемония открытия учений.

В ней принимали участие министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко, замминистра внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы, глава секретариата Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (INSARAG) Рудольф Мюллер, резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи.

Сначала участники мероприятия возложили венки и цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, почтили его память.

Министр Кямаледдин Гейдаров в своем выступлении отметил, что Министерством по чрезвычайным ситуациям, созданным Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 16 декабря 2005 года, который всегда с особой чувствительностью относится к безопасности населения страны, в республике осуществляются комплексные меры по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: «Именно благодаря вниманию и заботе главы государства за прошедший период материально-техническая база МЧС укреплена самой современной техникой и оборудованием, проведена практическая работа по формированию профессионального кадрового потенциала».

В связи с этим особо отметив деятельность Академии МЧС, на территории которой в эти дни проводились учения, К.Гейдаров подчеркнул, что большое значение придается международному сотрудничеству, обмену опытом с соответствующими учебными заведениями зарубежных стран, обладающими богатым опытом в сфере подготовки высококвалифицированных кадров по управлению чрезвычайными ситуациями.

Министр также рассказал об оперативной реакции на крупные чрезвычайные ситуации, возникшие в ряде зарубежных стран. Кроме того, он подчеркнул, что борьба одной страны с чрезвычайными ситуациями не дает желаемого эффекта, стихийные бедствия не знают границ, и поэтому важно, чтобы страны вели совместную борьбу с чрезвычайными ситуациями: «Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана уделяет особое внимание сотрудничеству и обмену опытом, сотрудничает с соответствующими структурами зарубежных стран и международными организациями, в том числе с соответствующими структурами ООН, в любой момент готово оперативно отреагировать на бедствия внутри страны и за границей, поддержать любые прогрессивные инициативы в сфере совместной борьбы со стихийными бедствиями».

Выступившие далее руководитель Секретариата Международной консультативной группы по вопросам поиска и спасения (INSARAG) Рудольф Мюллер, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко, замминистра внутренних дел Турции Исмаил Чатаклы и резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи отметили важность мероприятия и рассказали о значимости сотрудничества в сфере борьбы с чрезвычайными событиями, происходящими в современном мире. Было отмечено, что подобные тренинги полезны с точки зрения совершенствования взаимодействия между соответствующими организациями во время стихийных бедствий, а также с точки зрения обмена опытом. Была подчеркнута важность расширения такого сотрудничества в будущем и еще большего развития связей для всех сторон.

Затем осуществляющий общее руководство учениями заместитель министра МЧС, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев рассказал о целях и ходе учений. Он отметил, что согласно условному сценарию, 3 ноября 2019 года, примерно в 05:30 в 45 км к северо-востоку от Баку произошло землетрясение, эпицентр которого находился в Каспийском море, сила толчков составила 8 баллов по шкале Рихтера. Согласно поступившей информации, в результате землетрясения выявлены различные разрушения на территории Баку, вышли из строя мосты, дороги, системы электро-, газо- и водоснабжения. В потенциально опасных объектах произошли пожары и техногенные аварии. В соответствии с решением Госкомиссии по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики, силы МЧС, МВД, Минобороны, Минздрава, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, Государственной пограничной службы, ОАО «Азерэнержи» и «Азерсу», Азербайджанского Общества Красного Полумесяца совместно осуществляют меры по поиску и спасению, тушению пожаров, обеспечению жизни пострадавших и защите общественного порядка, готовятся предложения главе государства в связи с запросом помощи от ООН.

В ходе церемонии открытия были продемонстрированы техника и оборудование МЧС.

Учения продлятся до 8 ноября.

Тимур Рзаев, Э.Т.