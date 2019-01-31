МИД Азербайджана ответил Тонояну

На фоне предпринимаемых в течение многих лет при участии международных посредников усилий по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта высказывание министром обороны страны-агрессора подобного мнения может быть расценено лишь как продукт больного воображения.

Как сообщает 1news.az об этом сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя СМИ недавнее заявление министра обороны Армении о том, что «Карабахский вопрос решен».

«Однако, чего еще можно ожидать от министра обороны страны, которая героизирует фашизм, проводит на захваченных ею территориях Азербайджана кровавую этническую чистку против проживавшего на этих землях коренного азербайджанского населения, совершает такие зверства как Ходжалинский геноцид?! Хотела бы только подчеркнуть один момент: фашистский палач Гарегин Нжде, которого в Армении возвели в ранг героя, тоже когда-то думал, что вопрос решен, но всем известен его бесславный конец», - отметила пресс-секретарь.

Армяно-азербайджанский конфликт будет разрешен только после полного обеспечения принципов международного права и восстановления справедливости, а также после восстановления суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в его международно признанных границах, как того требует международное сообщество, заключила Л.Абдуллаева.

1news.az