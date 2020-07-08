Министр обороны Азербайджана посетил подразделения на передовой – ФОТО-ВИДЕО

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Министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов и первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретились с военнослужащими, проходящими службу в передовых подразделениях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана, доведя до внимания требования, озвученные в недавних выступлениях Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего господина Ильхама Алиева, министр обороны дал указание ежедневно руководствоваться этими требованиями в своей службе.

Заслушав доклад об оперативной обстановке, министр обороны понаблюдал за передовыми позициями противника и дал соответствующие указания по обеспечению постоянной боеготовности подразделений.

Оценив ситуацию на линии соприкосновения войск, министр довел до внимания личного состава предстоящие задачи.

Ознакомившись с условиями в подразделениях, министр встретился с военнослужащими. В ходе встречи он подчеркнул, что благодаря вниманию и заботе нашего государства меры, предпринимаемые для улучшения социально-бытовых условий военнослужащих, продолжаются.

С.Агаева