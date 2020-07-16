Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о якобы диверсии наших подразделений и обстрелах армянских сел

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Начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы опроверг сообщения армянской стороны о якобы попытке азербайджанской диверсии и обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес.

«Такого рода сообщения – вымысел и дезинформация армянской стороны. Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты. Наоборот, сегодня утром ВС Армении обстреляли азербайджанские села Агдам, Дондур Гушчу, Вахидли в Товузском районе, снаряды попали в жилые дома», - сказал он.

Ситуация на Товузском направлении азербайджано-армянской границы остается напряженной.

Как сообщало ранее Минобороны Азербайджана, с утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

Отметим, что с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок подвергают обстрелу азербайджанские позиции.

С.Агаева