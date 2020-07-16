1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о якобы диверсии наших подразделений и обстрелах армянских сел

Сегодня в 13:55 ~ 1 минута на чтение 119
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о якобы диверсии наших подразделений и обстрелах армянских сел

Начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Вагиф Даргяхлы опроверг сообщения армянской стороны о якобы попытке азербайджанской диверсии и обстрелах из гаубиц Д-30 приграничных армянских сел Айгепар и Мовсес.

«Такого рода сообщения – вымысел и дезинформация армянской стороны. Наши подразделения никогда не обстреливают населенные пункты. Наоборот, сегодня утром ВС Армении обстреляли азербайджанские села Агдам, Дондур Гушчу, Вахидли в Товузском районе, снаряды попали в жилые дома», - сказал он.

Ситуация на Товузском направлении азербайджано-армянской границы остается напряженной.

Как сообщало ранее Минобороны Азербайджана, с утра 16 июля подразделения вооруженных сил Армении вновь предприняли попытку атаковать наши позиции на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы.

В то же время села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района были обстреляны из крупнокалиберного оружия и минометов.

Отметим, что с 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушая режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы на Товузском направлении, из артиллерийских установок подвергают обстрелу азербайджанские позиции.

С.Агаева

119

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены