Азербайджан и Эквадор отменили визовые требования для владельцев диппаспортов

Азербайджан и Эквадор отменили визовые требования для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

Как сообщает Report, Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Эквадор об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов".

Отметим, что соглашение было подписано 4 мая этого года в городе Кито.