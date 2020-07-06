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Минобороны опровергло сообщение о якобы ударе по Ирану с воздушного пространства Азербайджана

Сегодня в 12:46 ~ 1 минута на чтение 92
Минобороны опровергло сообщение о якобы ударе по Ирану с воздушного пространства Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана ответило на запрос СМИ о якобы обнаружении российской РЛС «Контейнер» неизвестных самолётов, нанёсших удар по Ирану с воздушного пространства Азербайджана.

«Данное сообщение, распространенное проармянскими силами, является необоснованным и ложным», - говорится в сообщении Министерства обороны АР, размещенном  на официальной странице ведомства в Facebook.

Распространение подобной информации направлено на подрыв азербайджано-иранских отношений. Совершенно очевидно, что распространение информации с целью нанесения урона добрососедским отношениям между двумя странами – не что иное, как целенаправленная клевета, отмечает Минобороны Азербайджана.

«Сообщаем, что с территории Азербайджана по сей день не было предпринято никаких шагов против соседней Исламской Республики Иран, и не будет предпринято в будущем», - подчеркивает оборонное ведомство страны.

Ф.Багирова

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