Минобороны опровергло сообщение о якобы ударе по Ирану с воздушного пространства Азербайджана

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Министерство обороны Азербайджана ответило на запрос СМИ о якобы обнаружении российской РЛС «Контейнер» неизвестных самолётов, нанёсших удар по Ирану с воздушного пространства Азербайджана.

«Данное сообщение, распространенное проармянскими силами, является необоснованным и ложным», - говорится в сообщении Министерства обороны АР, размещенном на официальной странице ведомства в Facebook.

Распространение подобной информации направлено на подрыв азербайджано-иранских отношений. Совершенно очевидно, что распространение информации с целью нанесения урона добрососедским отношениям между двумя странами – не что иное, как целенаправленная клевета, отмечает Минобороны Азербайджана.

«Сообщаем, что с территории Азербайджана по сей день не было предпринято никаких шагов против соседней Исламской Республики Иран, и не будет предпринято в будущем», - подчеркивает оборонное ведомство страны.

Ф.Багирова