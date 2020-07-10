Минздрав - об уменьшении нагрузки скорой помощи

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В Баку на базе 89 поликлиник созданы 39 пунктов по лечению коронавируса COVID-19.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине заявил руководитель Аппарата Министерства здравоохранения Надир Зейналов.

По его словам, в течение дня в эти пункты поступают 700-800 обращений.

«Прежде большая часть этих вызовов приходилась на скорую помощь, а сейчас эта нагрузка несколько уменьшилась», - сказал он, отметив, что через определенное время не будет задержек при вызовах скорой помощи.

Напомним, что в Азербайджане сегодня выявлено 526 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались 8 человек, излечились 502.

До сегодняшнего дня в стране 22 990 человек были заражены коронавирусом, 14 093 из них вылечились, 292 - умерли, 8 605 - находятся на лечении в специальных больницах.

Следует отметить, что за сутки было проведено 7 576 тестов на выявление заражения коронавирусной инфекцией.

Эльшан Рустамов