МВД назвало число задержанных участников незаконной акции в центре Баку

«Структура, именующая себя «Национальным советом демократических сил», опубликовала в социальных сетях информацию о проведении в субботу, 19 октября, с 15:00 до 17:00 незаконной, несогласованной с Исполнительной властью акции в запрещенном месте - перед станцией метро «28 Мая». Хотя ей было разрешено провести митинг в поселке Локбатан».

Об этом 1news.az заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, организаторам акции МВД и Генеральной прокуратурой было сделано официальное предупреждение.

«Несмотря на это, 19 октября начиная с 15:00 организаторы акции с группой из примерно 220 сторонников с различных направлений попытались подойти к площади перед станцией метро «28 Мая».

Благодаря принятым сотрудниками полиции мерам противоправные действия были пресечены, организаторы акции и ее активные участники – всего 60 человек - задержаны.

Материалы на 18 из них отправлены в суд.

42 человека написали объяснительные и после предупреждения о недопустимости противоправных действий были отпущены домой», - подчеркнули в Министерстве внутренних дел.

Тимур Рзаев

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:

МВД и Генпрокуратура предупредили Али Керимли и его сторонников

«Саморазоблачение Али Керимли»: Зачем нужны митинги, если проваливаются даже пикеты?

Портрет шизофреника: о том, как Фуад Гахраманлы истязал жену и дочерей

Митинг маргиналов: почему Али Керимли пытается парализовать Баку

Совет по прессе обратился к журналистам и полиции в связи с митингом в Баку

Начальник управления МВД: Попытка провести незаконную акцию в Баку решительно пресечена

В Баку открыты три станции метро, ранее закрытые ради безопасности – ОБНОВЛЕНО