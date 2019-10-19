В Баку закрыты три станции метро

«Структура, именующая себя «Национальным советом демократических сил», опубликовала в социальных сетях информацию о проведении в субботу, 19 октября, с 15:00 до 17:00 незаконной, несогласованной с Исполнительной властью акции в запрещенном месте - перед станцией метро «28 Мая».

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, во избежание паралича стратегически важной транспортной инфраструктуры, а также в целях защиты прав граждан, использующих общественный транспорт, принято решение с 13:00 на время закрыть станции метро «28 Мая», «Джафар Джаббарлы» и «Хатаи».

«Также в правоохранительные органы будет сделано обращение по поводу принятия мер в отношении лиц, выступающих с призывами к проведению незаконных акций в охранной зоне метро», - подчеркнул Б.Мамедов.

Тимур Рзаев

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