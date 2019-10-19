Начальник управления МВД: Попытка провести незаконную акцию в Баку решительно пресечена

«На территории, входящей в охранную зону метро, никакая акция не может быть проведена, я и ранее проинформировал общественность об этом».

Об этом 1news.az заявил начальник Управления общественной безопасности Главного управления полиции Баку, полковник полиции Нуруллах Мамедханлы.

По словам начальника управления, попытка ряда лиц провести незаконную акцию была пресечена полицией.

«В отношении задержанных будут приняты предусмотренные законом меры, так как они пытались нарушить общественный порядок, совершить провокации. Но эти попытки были решительно пресечены», - подчеркнул Н.Мамедханлы.

Тимур Рзаев

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