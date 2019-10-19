Совет по прессе обратился к журналистам и полиции в связи с митингом в Баку

Совет по прессе Азербайджана обратился к журналистам и правоохранительным органам в связи с несанкционированным митингом, который Национальный совет демократических сил планирует провести сегодня с 15:00 до 17:00 перед станцией метро «28 Мая» в центре Баку.

Как сообщил 1news.az глава Совета по прессе Афлатун Амашов, так как эта акция не была разрешена Исполнительной властью Баку, она является несакционированной.

«Совет по прессе осуществляет мониторинг профессиональной деятельности журналистов во всех уличных акциях протеста, независимо от того, являются они санкционированными или нет.

На митинге, который Нацсовет намерен провести, будет действовать совместная мониторинговая группа, состоящая из представителей Совета прессы и Министерства внутренних дел Азербайджана.

Совет по прессе Азербайджана рекомендует журналистам, освещающим митинг, носить специальные жилеты с надписью «Press». Это важно с точки зрения защиты их прав в случае возникновения различных затруднений.

В случае каких-либо непредвиденных ситуаций представители СМИ могут информировать об этом мониторинговую группу по телефонам: (+99450) 206-96-02 и (+99455) 288-95-53.

Журналисты не должны вести себя как участники митинга, их задача - заниматься исключительно профессиональной деятельностью.

Мониторинговая группа будет контролировать этот вопрос. Совет по прессе также призывает сотрудников правоохранительных органов принять меры для создания соответствующих условий для представителей СМИ, одетыми в жилеты с надписью «Press», и в целом быть внимательными к журналистам», - подчеркнул А.Амашов.

Отметим, что Исполнительная власть Баку дала положительный ответ на обращение Национального совета в связи с проведением митинга и разрешила его проведение с 15:00 до 17:00 на территории учебно-тренировочной базы «Нефтчи» в поселке Локбатан Гарадагского района Баку. Но руководство Нацсовета и его сторонники выступили с призывами к проведению незаконной акции перед станцией метро «28 Мая».

Тимур Рзаев

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