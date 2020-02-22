На итальянских M-346 в Азербайджане смогут готовить пилотов истребителей пятого поколения

При помощи закупленных у Италии самолетов M 346 в Азербайджане смогут готовить пилотов истребителей пятого поколения.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил Trend, полковник запаса, военный эксперт Шаир Рамалданов.

По его словам, эти самолеты идеально подходят для современных тренировок.

«На своих последних совещаниях Президент Ильхам Алиев говорил, что азербайджанская армия и в дальнейшем будет обеспечиваться новейшими вооружениями и техникой. Мы становимся очевидцами этого. В ходе визита в Беларусь Президент Ильхам Алиев подписал меморандум в связи с системами ПВО. Очередной такое документ подписан в рамках государственного визита в Италию в связи с самолетами M-346», - сказал Рамалданов.

Эксперт отметил, что эти самолеты отвечают самым современным требованиям.

«Самолет M-346 эксплуатируется с 2012 - 2013 годов. Данный тип самолетов закуплен для подготовки пилотов, и оборудован современной техникой, отвечающей мировым стандартам. Подготовленные при помощи этих самолетов пилоты смогут летать на реактивных самолетов вплоть до пятого поколения. Для этого самолеты М-346 разработаны в соответствии с параметрами современных истребителей и штурмовиков. Подготовка азербайджанских пилотов именно на этих самолетах имеет чрезвычайно важное значение», - сказал Шаир Рамалданов.

Отметим, что М-346 эксплуатируются ВВС Италии, Израиля, Сингапура, Польши в качестве учебно-боевого самолета.

Тимур Рзаев

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