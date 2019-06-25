Начало практического этапа в нагорно-карабахском урегулировании обсуждалось на встрече Пашиняна и Бако Саакяна - Мубариз Ахмедоглу

Повестка Пашиняна по нагорно-карабахскому урегулированию в последние дни очень напряженная, актуальная и активная.

Он пригласил Б.Саакяна в Ереван и в ходе многочасовой встречи обсудил с ним проведенные до сих пор встречи.

Во время длившейся более 2 часов встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым на саммите СНГ в Ашхабаде были обсуждены детали урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ совершили визит в регион именно после встречи Н.Пашиняна с Ильхамом Алиевым. Их не анонсированный заранее визит в регион с большой вероятностью связан с Ашхабадским соглашением.

Н.Пашинян встретился с сопредседателями в Ереване. "Обсуждение подготовки народов к миру" особо отмечалось в распространенной пресс-службой Н.Пашиняна информации.

Согласно сообщению Министерства иностранных дел сопредседатели на встрече с главой МИД Армении З.Мнацаканяном обсудили обеспечение соразмерности обязательств в урегулировании.

Премьер-министр Грузии Г.Гахария, будучи в Ереване, также провел серьезные обсуждения нагорно-карабахского урегулирования.

Обсуждение нагорно-карабахского вопроса на трех встречах является показателем активности в мирном урегулировании. Сопредседатели встретились с де-факто главой сепаратистского режима Нагорного Карабаха Б.Саакяном. В распространенной информации нет ничего нового. Летом 2017 года тогдашний президент Серж Саргсян прибыл в Нагорный Карабах и объявил, что вынужден принять мирный план. Тогда "руководство" сепаратистского режима Нагорного Карабаха не смогло возразить Сержу Саргсяну. Однако сейчас "руководство" сепаратистского режима Нагорного Карабаха не слушает Н.Пашиняна. Пашинян знает, что сказал С.Саргсян.

В последнее время подготовка народов к миру охватывает все больше гуманитарных акций. Это принцип обмена "всех на всех", включая Д.Аскерова и Ш.Гулиева. Видимо, именно это станет началом практического этапа в нагорно-карабахском урегулировании.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу