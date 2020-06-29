Как NASA отправило азербайджанский мугам в космос – ВИДЕО

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В 1977 году NASA запустило два космических аппарата - Voyager I и Voyager II, на сегодняшний день являющихся самыми дальними от Земли и в то же время самыми быстрыми объектами, созданными человечеством.

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе сообщает на своей официальной странице в социальной сети Facebook о том, что на вышеуказанных космических аппаратах звучит азербайджанский мугам.

Это стало возможным благодаря проекту NASA под названием Golden Records, представляющим собой серию отправленных в космос пластинок, на которые записана музыка самых различных культур и эпох. Делалось это с целью, чтобы любая потенциальная форма жизни способна была услышать звуки с планеты Земля.

Наряду с другими композициями, в числе которых произведения Баха, Моцарта, Бетховена, комитет NASA включил в сборник и запись азербайджанского мугама - одного из основных жанров азербайджанской традиционной музыки. Напомним, что в 2008 году ЮНЕСКО объявила азербайджанский мугам одним из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества.

Креативный директор Golden Records Анна Друян заявляет следующее: «Тонкость мугама очаровала меня, я рассматриваю его как музыкальный шедевр».

Феликс Вишневецкий