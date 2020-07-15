Натиг Расулзаде обратился к Ильхаму Алиеву: «Я не политик, не дипломат, я – писатель, но прежде всего…» 

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Народный писатель Азербайджана Натиг Расулзаде обратился к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву с письмом, посвященным событиям на фронте.

Представляем перевод письма писателя, опубликованного на сайте главы государства.

«Уважаемый господин Президент!

События последних дней лишний раз показали всему миру озверелый лик армянского фашизма, когда без зазрения совести руководство страны-агрессора посылает на смерть сынов простого армянского народа во имя своих амбиций, во имя меркантильных личных стремлений во что бы то ни стало удержаться у власти, жертвуя ради своей ничтожной цели молодыми людьми – будущим своей страны.

Потери в боях, гибель наших военнослужащих, молодых солдат, стоявших, можно сказать, на пороге жизни, переполнили чашу терпения нашего народа.

Уважаемый господин Президент!

Азербайджанский народ не раз доказывал свою доблесть на полях сражений на протяжении всей своей истории. Народ Азербайджана поднимался на борьбу с врагом и одерживал победу над оголтелым агрессором. Это доказала и Великая Отечественная война, на полях сражений которой полегли сотни тысяч сынов нашей Родины, это доказали и недавние апрельские бои, когда врагу был дан жесткий, решительный отпор.

И если в далекие годы Великой Отечественной войны, которую прошёл до конца и мой отец, наши соотечественники могли так геройски сражаться с немецким фашизмом за свою огромную многонациональную страну, то теперь мы, наш народ, смело ринемся в бой с фашистской нечистью Армении по одному Вашему слову, защищая родную землю, свою кровную Родину - наш любимый Азербайджан.

Уважаемый господин Президент!

Мне семьдесят один год, и без всякого героизма скажу Вам, что я готов в сложившихся обстоятельствах вместе с моим народом, вместе с интеллигенцией нашего народа делом, а не словом доказать свою любовь к Отечеству.

Я не политик, не дипломат, я – писатель, но прежде всего я гражданин своей страны, так же, как и Вы, горячо любящий свою Родину, свой народ.

Есть время поэтов, есть время солдат.

Сейчас время солдат».

1news.az