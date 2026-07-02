Пашинян: ЛЭП с Азербайджаном и Турцией будет способствовать энергобезопасности Армении 

Строительство ЛЭП с Азербайджаном и Турцией будет способствовать энергетической безопасности Армении.

Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на совместной пресс-конференции с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Ереване, передает Sputnik Армении.

Как отметил глава армянского правительства, в контексте реализации проекта "Перекресток мира", разблокировки транспортных связей, параллельно обеспечению транспортной взаимосвязанности, важно также расширение энергетической взаимосвязанности, в том числе с Турцией и Азербайджаном.

"Это касается и строительства линий электропередачи и соединителей, что может способствовать как энергетической безопасности, так и зеленому переходу", – сказал Пашинян.

Отметим, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне в ходе визита в Баку сообщила, что ЕС выделит €200 млн на развитие транспортной взаимосвязанности Южного Кавказа.