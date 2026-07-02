МЧС предупредило водителей о последствиях неправильной парковки - ВИДЕО

Несмотря на масштабную разъяснительную работу, проводимую Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, с сожалением приходится констатировать, что некоторые граждане продолжают парковать автомобили в не предназначенных для этого местах и с нарушением установленных правил.

Об этом говорится в обращении МЧС к водителям, в котором отмечается следующее: «В результате при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров, возможности оперативного прибытия специальной техники к месту происшествия и ее быстрого развертывания для проведения спасательных работ оказываются существенно ограничены».

Отмечается, что очередным подтверждением этого стал пожар, произошедший минувшей ночью на территории жилого комплекса в поселке Бакиханов в Сабунчинском районе - возгорание возникло на площадке, предназначенной для сбора бытовых отходов.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь обратилось к водителям с призывом соблюдать правила парковки. В ведомстве подчеркивают, что во время пожаров и других чрезвычайных ситуаций пожарные и спасательные автомобили, а также другая крупногабаритная специальная техника должны иметь беспрепятственный доступ к месту происшествия, возможность быстрого развертывания и эффективного проведения аварийно-спасательных работ. Кроме того, необходимо обеспечивать свободный доступ к пожарным резервуарам и гидрантам.

«В связи с этим автомобили следует парковать исключительно в специально отведенных местах, соблюдая необходимое расстояние между транспортными средствами и не создавая препятствий для проезда других автомобилей, в том числе спецтехники» - отмечают в МЧС.

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