Новый сингл Бриллиант Дадашевой «Para, Para» вызвал ажиотаж в Турции – ФОТО – ВИДЕО

Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева не собирается почивать на лаврах эстрадной дивы, а продолжает активную творческую деятельность, записывает песни, снимается в клипах, где в обязательном порядке обнажается, - возраст для нее всего лишь цифра в удостоверении личности, и каждая ее работа как будто месседж: «Ждете, чтобы я ушла на заслуженный отдых? Не дождетесь!»

Певица в последнее время активно сотрудничает с молодыми авторами и аранжировщиками, которые хорошо чувствуют время и актуальные тенденции в музыке. Один из них - очень популярный ныне композитор Фарид Керимли, автор летнего хита певицы «Tet a tet». А совсем недавно о нашей соотечественнице заговорили турецкие СМИ в связи с выходом сингла «Para, Para».

Несмотря на неприятные истории, – пару лет назад два известных турецких композитора-аранжировщика Фяттах Джан и Метин Озулку «кинули» Бриллиант ханум на 37 тысяч долларов: обещали дать певице песни, но, взяв гонорар, исчезли в неизвестном направлении, - клип певицы, снятый на новый сингл, появился на официальном YouTube-канале известной звукозаписывающей компании Турции Netd Müzik, да и сама песня звучит на турецком языке.

Не знаем, вдохновила ли скандальная история с турецкими музыкантами или нет, но в новом «Para, Para» певица еще раз напоминает общеизвестную истину, что никто на тот свет не возьмет с собой хотя бы одну копейку. Песню саранжировали в Турции, там же сняли на нее клип. Видимо, песня пришлась слушателям по душе - за три недели клип набрал полмиллиона просмотров, видео и саму песню активно ратируют на турецких ТВ и радио. В настоящее время Бриллиант ханум находится в Турции и, судя по публикациям в турецких СМИ и количеству приглашений на телевизионные (сегодня певица гостила на Number One TV) и радиоэфиры, «Para, Para» в братской Турции вызвала настоящий ажиотаж.