Объявлен состав наставников первого сезона шоу «SƏS uşaqlar» - ФОТО – ВИДЕО

В скором времени на телеканале ITV будет дан старт вокальному телевизионному шоу «SƏS uşaqlar», являющемуся азербайджанской лицензионной адаптацией всемирно известного проекта The Voice Kids.
Кастинги, в которых принимали участие талантливые дети в возрасте от 8 до 14 лет, были проведены командой «SƏS uşaqlar» как в Баку, так и в регионах Азербайджана – в скором времени будет дан старт съемкам этапа слепых прослушиваний.
Известно, что ведущей «SƏS uşaqlar» станет Лейла Гулиева, а вот имена звездных наставников проекта до определенного момента тщательно скрывались и если в минувший уикенд было названо одно имя – народная артистка Зульфия Ханбабаева, то 21 октября в эфире программы «Sabaha saxlamayaq» стал известен полный звездный состав наставников проекта.
Помимо З.Ханбабаевой, кресла наставников займут популярный автор и исполнитель Мурад Ариф и представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2019» Чингиз Мустафаев.
Первый эфир вокального проекта состоится в будущем году – старт шоу «SƏS uşaqlar» будет дан на ITV 26 января 2020 года.
Читайте по теме:
На ITV стартует шоу «SƏS uşaqlar»: начался прием заявок на участие в проекте - ВИДЕО
«Голос. Дети», «Слава Богу, ты пришел» и другие подробности нового телесезона на ITV – ФОТО
Продолждается прием заявок в шоу «SƏS uşaqlar»: названо имя ведущей проекта – ФОТО – ВИДЕО
Цвет настроения желтый: все, что нужно знать о новом телевизионном сезоне на ITV – ВИДЕО
Лейла Гулиева: «Историй подобных скандалу с дочерью Алсу в «SƏS uşaqlar» не будет» - ФОТО - ВИДЕО
Алсу о шоу «Голос. Дети»: «Я превратилась в огромный комок нервов…» - ФОТО - ВИДЕО
Названо имя одного из звездных наставников проекта SƏS uşaqlar - ФОТО – ВИДЕО
В.Ф, Г.Р.