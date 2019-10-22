Объявлен состав наставников первого сезона шоу «SƏS uşaqlar» - ФОТО – ВИДЕО

В скором времени на телеканале ITV будет дан старт вокальному телевизионному шоу «SƏS uşaqlar», являющемуся азербайджанской лицензионной адаптацией всемирно известного проекта The Voice Kids.

Кастинги, в которых принимали участие талантливые дети в возрасте от 8 до 14 лет, были проведены командой «SƏS uşaqlar» как в Баку, так и в регионах Азербайджана – в скором времени будет дан старт съемкам этапа слепых прослушиваний.

Известно, что ведущей «SƏS uşaqlar» станет Лейла Гулиева, а вот имена звездных наставников проекта до определенного момента тщательно скрывались и если в минувший уикенд было названо одно имя – народная артистка Зульфия Ханбабаева, то 21 октября в эфире программы «Sabaha saxlamayaq» стал известен полный звездный состав наставников проекта.

Помимо З.Ханбабаевой, кресла наставников займут популярный автор и исполнитель Мурад Ариф и представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе «Евровидение 2019» Чингиз Мустафаев.

Первый эфир вокального проекта состоится в будущем году – старт шоу «SƏS uşaqlar» будет дан на ITV 26 января 2020 года.

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В.Ф, Г.Р.