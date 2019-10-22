Обновленное мобильное приложение «Kabinetim» от Azercell

Ведущий оператор страны Azercell Telekom, нацеленный на упрощение жизни людей посредством цифровых решений и современных технологий, продолжает повышать функциональность мобильного приложения «Kabinetim».

Теперь помимо других возможностей, которые предоставляет «Kabinetim», пользователи смогут воспользоваться упрощенным доступом, обратиться в Абонентскую службу Azercell через онлайн-чат, просмотреть каталог тарифов и активировать выбранный тарифный пакет, а также подключиться к услугам посредством QR сканирования.

«Kabinetim», разработанный с целью предоставить пользователям лучший абонентский опыт, поддерживает азербайджанский, русский и английский языки. Обновленное мобильное приложение, которое доступно для платформ iOS и Android, можно бесплатно загрузить в Playstore и Appstore. Если мобильное приложение не обновилось автоматически, для загрузки необходимо перейти по ссылке bit.ly/Kabinetim.

Загружайте мобильное приложение «Kabinetim» от Azercell и насладитесь легкостью услуги.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО «Azercell Telekom» было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране - 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%.

Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т.д.

Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане.

Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов «Investors in People».

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