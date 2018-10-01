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Огтай Асадов: «Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $48 миллиардов»

Сегодня в 12:52 ~ 1 минута на чтение 345
Огтай Асадов: «Стратегические валютные резервы Азербайджана превысили $48 миллиардов»

В результате проводимой Президентом Азербайджана успешной политики развиваются все отрасли экономики страны.

Как сообщает 1news.az, об этом на пленарном заседании парламента в ходе обсуждения госбюджета на 2020 год заявил спикер Огтай Асадов.

Отметив проведение в республике важных структурных реформ, он добавил, что Азербайджан в последнем отчете Всемирного банка вошел в двадцатку самых реформистских стран мира.

«Последовательные реформы в Азербайджане еще более усилили экономический потенциал», - сказал он.

О.Асадов отметил, что за последние 9 месяцев на 2,5% увеличился ВВП, быстро развивается ненефтяная промышленность.

По словам О.Асадова, стратегические валютные резервы Азербайджана превысили 48 миллиардов долларов.

«За 9 месяцев этого года доходы населения увеличились на 8,9%, а инфляция составила 2,6%», - сказал он, отметив, что все это повысило благосостояние граждан.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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