Пашинян оказался лучшим переводчиком премьер-министров Грузии - Мубариз Ахмедоглу

Визит премьер-министра Грузии Г.Гахарии в Армению можно считать одним из самых исторических событий для армяно-грузинских отношений в период независимости.

Гахария сделал в Ереване очень смелые заявления, и дело в том, что ценность его заявлений заключается в освещении их в армянской прессе и в отношении Н.Пашиняна ко всем этим вопросам.

По мнению Г.Гахарии, региону Южного Кавказа в первую очередь нужен мир и экономическое процветание. Другими словами, для Гахарии мир и экономическое процветание являются взаимосвязанными вопросами в региональном масштабе, и для сильного экономического процветания нужен в первую очередь мир. Г.Гахария вместе с Н.Пашиняном констатировали, что мир в регионе нужен для того, чтобы сосредоточить дальнейшее внимание на экономике и предоставить гражданам возможность на достойную жизнь.

Гахария отметил, что принцип территориальной целостности является важным вопросом для Грузии. Озвученное совместно с Н.Пашиняном это высказывание и реакция Пашиняна привлекает достаточно внимания: Пашинян призвал Тбилиси к диалогу без влияния каких-либо сторонних факторов. Пашинян за 1,5 года правления контактировал с тремя премьер-министрами Грузии. Пашинян, говоря о влияющих на Тбилиси факторах, подразумевает Баку. На самом деле официальный Ереван представил озвученные Грузией заявления в кривом зеркале. Из-за того, что Н.Пашинян, видимо, в свойственной ему манере хорошо знает язык официального Тбилиси, он также отлично переводит. Именно за счет Н.Пашиняна полностью всплыла наружу позиция Грузии в направлении Армении.

Армения постоянно находится в полной готовности создать напряженность по вопросу сепаратизма в Грузии.

Недавно стало известно, что армяне из Армении провели форум в Джавахетии, собирали деньги с целью создания условий для объединения армян региона.

Некоторые армянские журналисты хотели посетить территорию Грузии для разжигания идей сепаратизма, грузинские пограничники предотвратили это.

Стало известно, что армяне Джавахетии под руководством Армении выступают против самой важной стратегии Грузии - интеграции в евроатлантическое пространство.

Из новейшей истории также известно, что Джавахетия является одним из основных центров армянского сепаратизма. Группа проармянских конгрессменов США по просьбе Армении смогла даже добиться выделения США средств из государственного бюджета для Джавахетского региона Грузии в качестве независимого государства.

Также известно, что Тбилиси еще в период экс-президента Сержа Саргсяна предложил Армении договор о взаимном ненападении, Ереван отказался от этого.

Бывший премьер-министр Грузии Г.Квирикашвили поднял перед Пашиняном вопрос подписания соглашения о безопасности между Арменией и Грузией. Н.Пашинян отказался.

К визиту Г.Гахарии в Армению правильнее относиться как к ответу на совокупность всего этого.

Гахария прекрасно понимает экономические проблемы Грузии и его концептуальные причины.

Гахария понимает, что для Грузии существует как минимум два источника напряженности. Одним из них являются вопросы, связанные с объявившими о выходе из состава Грузии сепаратистскими регионами, другим - угроза, исходящая от армян Джавахетии и поддерживающей их армянской стороны. Поэтому, несмотря на обещания на донорских конференциях выделить средства Грузии, впоследствии это остается только обещанием.

Сейчас Г.Гахария расследует причины всего этого. Видимо, Гахария не хочет становиться премьер-министром сроком на один или два года. Предпринятые Г.Гахарией шаги показывают, что он серьезно занимается экономикой, возрождением Грузии, и считает себя единственным везунчиком в этом направлении. Поэтому Гахария, находясь в Армении, предпринял такие решительные шаги, сделал заявления.

Глава Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу