Посол США: «Мы гордимся поддержкой суверенитета и независимости Азербайджана» - ВИДЕО 

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Посольство США в Азербайджане распространило видеообращение посла США Эрла Литценбергера по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки – 4 июля.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, в видеообращении дипломат отметил, что обычно посольство США организовывало торжество в связи с 4 июля.

«В прошлом году мы отмечали эту дату в саду посольства вместе с азербайджанскими друзьями, в прямом эфире в Facebook транслировалось наше мероприятие. Из-за пандемии COVİD-19 в этом году собраться не удастся. Но нынешняя ситуация, с которой мы столкнулись, не означает, что мы не сможем виртуально отметить 244-ю годовщину независимости Америки», - заявил посол.

Он отметил, что США образовались после тяжелой и длительной борьбы: «Конституция США начинается словами «Мы, народ Соединенных Штатов, с целью образовать более совершенный Союз…».

«Именно наш народ и граждане создали наше большое государство. Они обеспечивают уважительное отношение правительства к универсальным правам и свободам. Они знают, что для создания и поддержания более совершенного союза требуется время и усилия», - отметил он.

Посол подчеркнул, что между Соединенными Штатами и Азербайджаном существуют важные партнерские связи: «Мы гордимся поддержкой суверенитета и независимости Азербайджана».

Тимур Рзаев