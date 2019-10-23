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Правоохранители нагрянули в офис Федерации футбола Армении и забрали документы

Сегодня в 15:20 ~ 2 минуты на чтение 166
Правоохранители нагрянули в офис Федерации футбола Армении и забрали документы

Власти Армении нашли «материалы» для возбуждения уголовного дела против бывшего главы СНБ Артура Ванецяна.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью полиции Армении (т.н. «шестой отдел») посетили федерацию футбола Армении, сообщил СМИ помощник президента ФФА Зограб Еганян. По его словам, правоохранители запросили «кое-какие документы», которые забрали с собой.

Обыски в федерации, которой до сих пор руководит экс-глава СНБ Армении, в пресс-службе полиции объяснили наличием «фактов» о незаконной предпринимательской деятельности федерации.

«По факту незаконной предпринимательской деятельности, осуществляемой со стороны федерации футбола Армении (ФФА), готовятся материалы для возможного возбуждения уголовного дела. Для полноценной проверки этих материалов направлены запросы в ФФА, другие мероприятия не проводились», – отметили в полиции.

В сентябре премьер-министр Никол Пашинян подписал ходатайство о снятии Артура Ванецяна с должности директора СНБ.

Сам Артур Ванецян также выступил с заявлением, сообщив о своей отставке.

«Я принял решение представить заявление об отставке. Подобное решение в сложившейся ситуации и в контексте будущих развитий считаю самым предпочитаемым и самым обоснованным вариантом служения Армении и моему народу.

Государственное строительство имеет свою логику. Стихийность принятия решений, хаос действий, неразличение приоритетного от второстепенного – не тот путь, который ведет к реализации целей. Это не имеет ничего общего с достоинством офицера. Погоны офицера и подобный процесс развитий несовместимы. Пусть моя отставка станет отрезвляющим сигналом «Остановись», а во всех остальных вариантах победит долг перед Родиной. Мира и безопасности нашей стране», - говорится в заявлении Ванецяна.

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А.С., Э.Т.

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