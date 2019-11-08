Председательство в Организации новостных агентств стран Азии и Тихого океана перешло к агентству Йонхап - ФОТО

Председательство в Организации новостных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) в 2019-2022 годах перешло от АЗЕРТАДЖ к агентству Йонхап Республики Корея.

Решение об этом принято на завершившейся 8 ноября в Сеуле Генеральной ассамблее.

На ассамблее руководитель агентства Йонхап приступил к исполнению обязанностей президента OANA.

Отметим, что АЗЕРТАДЖ руководил OANA в 2016-2019 годах. XVI Генеральная ассамблея структуры была проведена в ноябре 2016 года в Баку.

На XVII Генеральной ассамблее утвержден новый состав Исполнительного комитета. АЗЕРТАДЖ единогласно был избран вице-президентом OANA, агентство Монцамэ Монголии – членом Исполнительного комитета, агентство PPİ Пакистана – членом Технического комитета. В настоящее время в Исполнительный комитет OANA входят 13 агентств. Агентство Йонхап является президентом, АЗЕРТАДЖ, ТАСС России, Синьхуа Китая и Анатолийское агентство Турции – вице-президентами, ААР Австралии, БЕРНАМА Малайзии, BNA Бахрейна, İRNA Ирана, Киодо Японии, VNA Вьетнама, NNA Ливии, Монцамэ Монголии – членами.

Было принято предложение İRNA по проведению очередной XVIII Генеральной ассамблеи в Иране в 2022 году. На ассамблее агентству WAFA Государства Палестина был дан статус наблюдателя в OANA. Кроме того, участники утвердили изменения, предложенные в Устав организации, атрибуты OANA и Сеульскую декларацию.

Генеральный секретарь OANA Вугар Сеидов проинформировал о деятельности организации, охватившей 2016-2019 годы председательства АЗЕРТАДЖ, довел до внимания финансовый и технический отчеты. В период председательства АЗЕРТАДЖ усовершенствовал сайт организации, реализовал ряд проектов по повышению активности членов. Представленный АЗЕРТАДЖ пакет предложений был широко обсужден на проведенных в Ливане, Иране и Вьетнаме заседаниях Исполнительного комитета.

Вугар Сеидов пожелал успехов новоизбранному генеральному секретарю OANA Донг Мин Ли.

Кроме того, на Генеральной ассамблее генеральный директор агентства İRNA Ирана Сейед Зия Хашими, президент агентства Киодо Японии Тору Мизутани, вице-президент агентства Синьхуа Китая Сиянг Лиу выразили председателю правления АЗЕРТАДЖ Аслану Асланову признательность за успешное руководство в OANA в 2016-2019 годах.

Председатель правления АЗЕРТАДЖ Аслан Асланов пожелал новому президенту OANA, руководителю агентства Йонхап Чо Санг Бо успехов, выразил уверенность в том, что организация продолжит свое динамичное развитие.

По окончании ассамблеи под председательством Йонхап прошло 46-е заседание Исполнительного комитета OANA. На заседании состоялось обсуждение предстоящих работ нового секретариата, перспектив развития деятельности OANA. Кроме того, было принято решение о проведении очередного – 47-го заседания Исполнительного комитета при организации агентства Монцамэ весной 2020 года в Монголии.

Таким образом, XVII Генеральная ассамблея OANA завершила работу.

АЗЕРТАДЖ