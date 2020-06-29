ANS рассказал о коронавирусе в 2013 - о том, почему этому не стоит удивляться - ВИДЕО

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В последние дни на просторах социальных сетей распространился репортаж телеканала ANS, снятый в 2013 году.

Ведущая выпуска новостей Афет Тельмангызы сообщала о распространении коронавируса - новой смертельной инфекции, передающейся от человека к человеку и подвергающей наибольшей угрозе людей старше 65 лет.

Данное видео ввело в замешательство многих пользователей сети, которые решили, будто COVID-19 уже существовал прежде. На самом же деле, COVID-19 – всего лишь одна из разновидностей коронавируса, и репортаж ANS семилетней давности был посвящен другому виду коронавирусной инфекции.

Чтобы внести ясность в данный вопрос, мы хотим более подробно рассказать об этих видах и их основных отличиях от COVID-19.

Как известно, коронавирус получил подобное название благодаря своему строению – шиповидным отросткам, напоминающим корону. Существует 43 вида данного вируса, которые поражают млекопитающих (людей, летучих мышей, кошек, собак, крупный рогатый скот) и птиц. Из них 7 видов способны поражать человека.

Первый тип коронавируса был выявлен в 1960-х годах, однако поначалу эти инфекции вызывали нетяжелые заболевания дыхательных путей. В конце 2002 года появился SARS – вид коронавируса, который вызывал тяжелый острый респираторный синдром у людей. Заболевание характеризовалось вирусной пневмонией, быстро прогрессирующей до дыхательной недостаточности.

Первый случай заражения SARS также был зарегистрирован в Китае и перешел к человеку от летучей мыши. С 2002 по 2003 годы в 29 странах мира выявилось 8098 случаев заражения, из них 774 закончились летальным исходом. В попытках излечить пациентов от данной болезни применялись различные терапии, однако ни одна из них не доказала свою эффективность, являясь по большей части поддерживающим фактором. Для борьбы с вирусом были приняты жесткие карантинные меры, и в скором времени болезнь сошла на «нет» – в 2004 году в мире больше не было зафиксировано ни одного нового случая заражения SARS.

Говоря о различиях между SARS и COVID-19, глава российского офиса ВОЗ Мелита Вуйнович отметила, что вирус SARS не имел такой высокой вирулентности, возможности переноситься от человека к человеку:

«SARS шел сразу на поражение, была тяжелая пневмония, сразу было понимание, что человек тяжело заболел, он шел в больницу. В случае же с COVID-19, 80 процентов людей не понимают, что они больны, потому что у них легкие недомогания.

Новый вид коронавируса быстро переносится, вызывает легкое заболевание. Вирусу важно выжить, чтобы выжить, ему не надо убивать хозяина. Он хочет переноситься дальше», - сказала представитель ВОЗ.

В 2012 году был выявлен следующий вид коронавируса – MERS, который получил название ближневосточного респираторного синдрома. Первый случай заражения был зарегистрирован в Саудовской Аравии. В последующие годы болезнь была обнаружена в 23 странах, наиболее крупные вспышки произошли в Саудовской Аравии, ОАЭ и Республике Корея.

По сегодняшний день ежегодно продолжают регистрироваться новые случаи заражения MERS, однако они исчисляются единицами. За это время в мире было выявлено более 2500 случаев, из них примерно 900 закончились летальным исходом. По мнению эпидемиологов, данный вирус не вызвал пандемии и широкого охвата населения Земли, так как не является слишком заразным.

Последним эволюционировавшим видом коронавируса, который был обнаружен в конце 2019 года, стал SARS-CoV-2. Именно он вызвал пандемию COVID-19 – опасного инфекционного заболевания, выпавшего испытанием на нашу долю и унесшего огромное количество жизней. По официальным данным, на сегодняшний день зафиксировано более 10 миллионов случаев заражения COVID-19 и более 500 тысяч смертей в 188 странах.

Отметим, что ни от одного из вышеупомянутых видов коронавируса не была найдена вакцина. Заболевания лечились эмпирическим путем.

Лейла Мамедова