Предвыборная кампания - шанс и возможность помочь реформам

Внеочередные парламентские выборы и предшествующая им предвыборная кампания начались относительно недавно, но они уже становятся очень интересным тестом и возможностью для нашего общества.

Первым несомненным индикатором возрождающегося интереса к парламентаризму стали количество выдвинувшихся на выборы кандидатов и тот факт, что заявки подали представители почти всех социальных слоев - от студентов до пенсионеров.

Вторым, несомненно, важнейшим индикатором стало число зарегистрированных кандидатов, то есть тех, которые смогли собрать 450 подписей и дойти до формальной предвыборной кампании. Наличие более полторы тысячи активных кандидатов, более 10 кандидатов на место, – показатель беспрецедентной активности.

Такая ситуация, без сомнений, является серьезным организационным вызовом для органов исполнительной власти, в особенности на местах и в районах.

Не допустить нарушений процесса, вне зависимости от субъекта, обеспечить право избирателям участвовать, а кандидатам агитировать, организовать сам день выборов – все это большая и серьезная задача, и остается только пожелать всем отвечающим за этот вопрос сил и терпения.

Данные выборы дают нашему обществу очень хороший шанс сделать еще один шаг вперед. Господин Президент находится на постоянной связи с народом. Встречается, ездит по районам, говорит с людьми, выслушивает и решает их вопросы и проблемы. И он же неустанно требует такого же отношения и от чиновников. Говорить с людьми, понимать их проблемы на местах, находить решения, отражать общественный заказ в ежедневной работе, при этом не нанося вреда государственным интересам – это и есть суть государственной деятельности.

И хотя депутат парламента – не часть исполнительной ветви власти, служение народу в целом в качестве члена законодательного органа, так и своему округу в рамках представительской функции парламента – это и обязанность, и, возможность для любого любящего свою страну гражданина.

В рамках процесса сбора подписей, на ранней стадии избирательного процесса, у меня была возможность пообщаться с сотнями людей. В тот момент предвыборная агитация еще не началась, и мы говорили о нашем любимом Баку, о том, как он меняется, становится больше и красивее. Наши люди очень любят свою родину, осознают и ценят происходящие изменения. Они не любят жаловаться.

Это я сегодня, после активного общения с жителями разных частей Сабаила, имею возможность говорить с полной ответственностью. Но, вместе с тем, у них есть вопросы и пожелания.

В силу ограничений и логики предвыборного процесса моя команда и я, кандидат от 29-го Сабаильского округа, вижусь в основном с людьми, проживающими в центре города и прилегающих районах. На Азнефти, Бадамдаре, Баилово, Бибиэйбате, 20-м участке, части Старого города. И если в центре людей в большей степени беспокоят вопросы городской инфраструктуры, такие как парковки и пробки, то на окраине района это - социальная защита и рабочие места. Мы в рамках предвыборного процесса провели опрос среди 1000 жителей нашего округа для того, чтобы еще лучше понять и систематизировать просьбы и предложения. По результатам опроса ( https://www.facebook.com/108252074020547/videos/534535697162960/ ) стали очевидны 3 основных блока вопросов граждан – городская и жилищная инфраструктура, образование и социальная защита и занятость. Именно эти направления мы взяли за основу для предвыборной кампании. Наша цель – выполнение социального заказа, так как именно в этом, в представительстве, одна из основных задач парламента. Мы будем рады поделиться методом и выводами наших опросов с грамотными и конструктивными кандидатами из других округов. Ведь с поправкой на местную специфику значительная часть вопросов и проблем – общая для большинства граждан.

При этом красной линией во всех разговорах с людьми проходит понимание, что текущая политика руководства страны – самая верная, что Президент находится со своим народом на постоянной связи, что он всегда на его стороне и своим примером терпеливо, шаг за шагом приучает к тому же чиновничий аппарат.

Иногда мы чересчур увлекаемся социальными сетями, принимая существующий там информационный фон за реальность. Социальные сети, без сомнения, очень важны, они – прекрасный способ расширять круг общения, узнавать новое, распространять идеи. Но для народного избранника или того, кто им намерен стать, намного более важна живая связь с людьми, личный контакт.

Более 1500 человек прошли первый этап этого процесса, стали официальными кандидатами. Даже поверхностный взгляд на список позволяет увидеть, что большинство из них – самовыдвиженцы, независимые кандидаты. Я лично знакома с десятками из них. И очень рада тому, что абсолютное большинство из них – здравомыслящие, честные и конструктивные люди, объективно оценивающие происходящее в стране, желающие поддержать усилия по омоложению и реформированию системы, имеющие хорошую работу и перспективы, но выбравшие путь служения народу. Количество маргиналов и радикалов в процессе крайне незначительно, и, учитывая, что процесс регистрации был совершенно открытым, это и есть настоящий социальный заказ, то, чего ждет и хочет народ.

Желаю от имени своих коллег по избирательному штабу и от себя эффективной, прозрачной и честной кампании всем кандидатам, а также рекомендую воспользоваться возможностями, которые предлагает выборный процесс для продолжения и укрепления политики обратной связи с народом. Эти усилия, вне зависимости от результатов выборов, ни в коем случае не пропадут даром и станут еще одним шагом на пути строительства справедливого государства и крепкого общества.

С уважением

Нигяр Арпадараи