Президент Азербайджана Ильхам Алиев подарил квартиру народному артисту - ФОТО

Распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева народному артисту Фикрету Вердиеву предоставлена квартира в Баку.

Данную новость 1news.az сообщает со ссылкой на супругу Ф.Вердиева Бейимханым Джаванширову-Вердиеву, рассказавшую о подарке главы государства на своей странице в социальной сети Facebook.

В своем сообщении супруга народного артиста благодарит Президента Азербайджана за поддержку творческих людей, выражает глубокое почтение за радость, доставленную семье.

Народный артист Фикрет Вердиев – тарист, сыгравший большую роль в появлении ансамбля «Ğöy ğöl», образованного 50 лет назад и сыгравшего значительную роль в возникновении Гянджинской государственной филармонии.

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В.Ф, Г.Р.