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Президент Азербайджана поздравил короля Камбоджи

Сегодня в 20:27 ~ 1 минута на чтение 135
Президент Азербайджана поздравил короля Камбоджи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Камбоджи Нородома Сиамони с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше величество!

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Камбоджей и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества в соответствии с интересами наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – мира и процветания».

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