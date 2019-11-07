Президент Азербайджана поздравил короля Камбоджи

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Камбоджи Нородома Сиамони с национальным праздником страны.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Ваше величество!

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.

Верю, что отношения между Азербайджаном и Камбоджей и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества в соответствии с интересами наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – мира и процветания».

1news.az