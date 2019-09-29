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Президент и глава МИД Ирана приезжают в Баку

Сегодня в 15:17 ~ 1 минута на чтение 249
Президент и глава МИД Ирана приезжают в Баку

Президент Ирана Хасан Рухани и министр иностранных дел Мухаммед Джавад Зариф совершат визит в Азербайджан.

Как сообщает АПА со ссылкой на посольство Ирана в Азербайджане, об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

Он отметил, что президент и министр иностранных дел Ирана встретятся с официальными лицами в Азербайджане и примут участие в заседании Движения неприсоединения. Напомним, 25-26 октября в Баку пройдет 18-й Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

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