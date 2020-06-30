Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Канады с национальным праздником

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт с национальным праздником – Днем Канады.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:

«Уважаемая госпожа Генерал-губернатор,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю 1 июля – Дня Канады.

Имеются большие возможности для развития основанных на дружбе и взаимном уважении азербайджано-канадских отношений в различных областях. Мы высоко оцениваем поддержку Вашей страной в рамках международных организаций территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана, руководствуясь Уставом ООН и Хельсинкским заключительным актом.

Хочу подчеркнуть солидарность народа Азербайджана с дружественным народом Канады в это непростое время, когда мы столкнулись с пандемией COVID-19.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а Вашему народу – постоянного благосостояния».