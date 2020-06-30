Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Канады с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт с национальным праздником – Днем Канады.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравлении говорится:
«Уважаемая госпожа Генерал-губернатор,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю 1 июля – Дня Канады.
Имеются большие возможности для развития основанных на дружбе и взаимном уважении азербайджано-канадских отношений в различных областях. Мы высоко оцениваем поддержку Вашей страной в рамках международных организаций территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана, руководствуясь Уставом ООН и Хельсинкским заключительным актом.
Хочу подчеркнуть солидарность народа Азербайджана с дружественным народом Канады в это непростое время, когда мы столкнулись с пандемией COVID-19.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а Вашему народу – постоянного благосостояния».